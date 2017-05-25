Фильм украинца про Россию освистали в Каннах

В среду, 24 мая, фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Кроткая» освистали после показа для критиков и прессы на 70-м Каннском фестивале. Об этом сообщает "Интерфакс"

Отмечается, что многие покинули зал еще до конца ленты. Зрители стали уходить уже через 30 минут поле начала. При этом фильм длится 2,5 часа. А в конце показа недовольные зрители и вовсе заглушили своим свистом аплодисменты в зале.

«Кроткая» - это экранизация одноименной повести Фёдора Достоевского о ростовщике, который женился на молодой девушке. В фильме действие происходит в наши дни. Супруга несправедливо осужденного мужчины получает обратно посылку, которую отправляла мужу в тюрьму. После этого она решает ехать к мужу, чтобы узнать, что случилось.

Ранее режиссер заявил, что главной его целью было «исследование мифологии российского общества, культурного контекста и менталитета людей, населяющих сюрреалистичную страну».

Мировая премьера фильма на фестивале состоится в четверг, 25 мая.

Сергей Лозница - автор фильмов «Счастье мое» и «В тумане».