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Причина падения Ту-154 установлена на 99%
Причина авиакатастрофы Ту-154 в Черном море установлена на 99%. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова передает ТАСС.
«У нас есть на 99% уверенность, что мы имеем окончательную версию причин катастрофы. Но этот «один» (процент - прим. Рамблер), который нам требуется для того, чтобы быть абсолютно уверенными и абсолютно честными перед всеми», - заявил Шойгу.
Свое заявление Шойгу сделал на «правительственном часе» в Совете Федерации. Глава оборонного ведомства обещал озвучить окончательную версию крушения в ближайшее время. По словам Шойгу, расследование причин катастрофы было завершено несколько недель назад. В апреле «Газета.Ru» сообщила со ссылкой на источник, участвовавший в расследовании причин крушения лайнера, что самолет рухнул в море из-за перегрузки. На борту Ту-154 при взлете из Адлера находились 110 тонн, что на 12 тонн превышало норматив. В Следственном комитете эту версию катастрофы опровергли. По данным экспертов, опрошенных журналистами газеты «Коммерсантъ», пилоты лайнера могли потерять ориентирование в пространстве в связи с тем, что взлет самолета проходил ночью. Последний полет Ту-154 продлился 74 секунды.
25 декабря 2016 года самолет Ту-154 министерства обороны России упал в Черном море недалеко от Сочи. Лайнер направлялся в сирийскую Латакию. На борту самолета находились 92 человек, все они погибли. Большинство пассажиров составляли артисты ансамбля песни и плясок имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым. Кроме того, жертвами трагедии стали глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты Первого канала, НТВ, телеканала «Звезда».
ТК "Звезда" ИТАР-ТАСС НТВ Газета.Ru Еще 1 тег
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