Причина падения Ту-154 установлена на 99%

ТАСС Причина авиакатастрофы Ту-154 в Черном море установлена на 99%. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу . Его слова передает

«У нас есть на 99% уверенность, что мы имеем окончательную версию причин катастрофы. Но этот «один» (процент - прим. Рамблер), который нам требуется для того, чтобы быть абсолютно уверенными и абсолютно честными перед всеми», - заявил Шойгу.

Свое заявление Шойгу сделал на «правительственном часе» в Совете Федерации . Глава оборонного ведомства обещал озвучить окончательную версию крушения в ближайшее время. По словам Шойгу, расследование причин катастрофы было завершено несколько недель назад. В апреле «Газета.Ru» сообщила со ссылкой на источник, участвовавший в расследовании причин крушения лайнера, что самолет рухнул в море из-за перегрузки. На борту Ту-154 при взлете из Адлера находились 110 тонн, что на 12 тонн превышало норматив. В Следственном комитете эту версию катастрофы опровергли. По данным экспертов, опрошенных журналистами газеты «Коммерсантъ» , пилоты лайнера могли потерять ориентирование в пространстве в связи с тем, что взлет самолета проходил ночью. Последний полет Ту-154 продлился 74 секунды.