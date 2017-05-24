Навальный обвинил Усманова в накрутке лайков

По мнению политика, Усманов отказался от предложенных дебатов из-за страха быть уличенным во лжи. «Хотя ценю, что вы верно описали причину: это были бы дебаты между правдой и ложью. Люди легко отличат вашу ложь, поэтому вы и испугались», - сказал Навальный.

Оппозиционер отметил, что в роликах Усманова есть только «стол и стакан, и бесконечный треп о неких документах, которые никто не видел».

Навальный пообещал позже дать развернутый ответ на второе видеообращение миллиардера. «Во главе России сейчас много коррупционеров. Я не могу бросить их всех и заниматься только вами. Вы хоть и крупный жулик, но не льстите себе: вы далеко не самый важный», - заявил политик.

«Ну и последнее. Перестаньте, пожалуйста, накручивать лайки под своими видео. Не солидно», - заключил Навальный.

Первое видеообращение Усманова на момент написания этого материала собрало в соцсети «ВКонтакте» более трех миллионов просмотров и около 51 тысячи лайков, второе видео – около миллиона просмотров и примерно 19 тысяч лайков.

Усманов опубликовал второе видеообращение к Навальному 24 мая. В нем он сравнил политика с персонажем «Собачьего сердца» Михаила Булгакова – Полиграфом Шариковым, «который все мечтал отнять и поделить». В конце обращения он добавил, что не согласен на публичные дебаты с Навальным. «Это все равно, что делать дебаты между правдой и ложью. У нас дебаты будут в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз», - сказал он.

Первое видеообращение к Навальному Усманов опубликовал 17 мая. В ходе того ролика он рассказал, что заработал на биржах четыре миллиарда долларов и отдал часть из этих денег на благотворительность. «А на остальные, если тебе очень интересно, <…> я и купил все то, что я имею. В том числе прекрасную лодку и самолет. Потому что я вообще живу в счастье, Леша, в отличие от тебя», - сказал Усманов.