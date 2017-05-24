Эксперт рассказал о «коллективном преемнике» Назарбаева

«Есть три основных варианта преемничества. Первый вариант – передача власти кому-то из родственников действующего президента, связанного с ним кровным родством. Второе – административный вариант, когда передаётся человеку из ближайшего окружения. Третий вариант – некий коллективный преемник, то есть передача власти не конкретным персоналиям, а институтам – это вариант, при котором произойдёт рассеивание власти, как сейчас в Киргизии, когда будущей осенью президентские выборы по большому счёту не станут выбором главного человека, который будет решать всё», - сказал Грозин.

В среду, 24 мая, в нижней палате парламента республики в первом чтении был одобрен законопроект о передаче регулирования экономическо-социальных сфер правительству.