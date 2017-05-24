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Эксперт рассказал о «коллективном преемнике» Назарбаева
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что в республике власть может перейти к «народному преемнику». Об этом сообщает Национальная служба новостей.
«Есть три основных варианта преемничества. Первый вариант – передача власти кому-то из родственников действующего президента, связанного с ним кровным родством. Второе – административный вариант, когда передаётся человеку из ближайшего окружения. Третий вариант – некий коллективный преемник, то есть передача власти не конкретным персоналиям, а институтам – это вариант, при котором произойдёт рассеивание власти, как сейчас в Киргизии, когда будущей осенью президентские выборы по большому счёту не станут выбором главного человека, который будет решать всё», - сказал Грозин.
В среду, 24 мая, в нижней палате парламента республики в первом чтении был одобрен законопроект о передаче регулирования экономическо-социальных сфер правительству.
В конце прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не станет передавать власть своим детям. Он также отметил, что намерен отработать президентский срок до конца.
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