Верховный суд Испании утвердил приговор Месси в виде 21 месяца тюрьмы

Об этом сообщил «твиттер» Football Espana.

Футболист и его отец предстали перед судом в июне текущего года по обвинению в сокрытии налогов на сумму € 4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идёт о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование его имиджа.

Данный приговор не предполагает их нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании можно отбыть под испытательным сроком.