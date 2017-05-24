Главные события у вас в почте
СМИ нашли политика, "победившего" Трампа в рукопожатии
Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон победил президента США Дональда Трампа в состязании по рукопожатиям, пишет Mashable.
На саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Рахмон, приветствуя президента США, отреагировал на энергичное рукопожатие Трампа, дернув руку американского лидера к себе. В результате возник неловкий момент, который длился семь секунд и напоминал игру в перетягивание канатов, сообщает Mashable.
Дональд Трамп печально известен своим особым стилем пожимать руку, который можно охарактеризовать как "дергай и тащи". Такое рукопожатие может являться "демонстрацией силы", полагает автор статьи.
Оставить комментарий