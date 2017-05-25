В Москве задержаны готовившие атаки террористы ИГ

«25 мая в Москве задержаны четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы», - рассказали в ведомстве.

После терактов, по данным ФСБ, задержанные планировали покинуть Россию.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела против задержанных.

3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Полицейские предотвратили еще один взрыв на станции «Площадь Восстания». Взрывное устройство было обезврежено.