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В Москве задержаны готовившие атаки террористы ИГ
В четверг, 25 мая, в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые готовили нападения в столице. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает ТАСС.
«25 мая в Москве задержаны четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы», - рассказали в ведомстве.
После терактов, по данным ФСБ, задержанные планировали покинуть Россию.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела против задержанных.
3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Полицейские предотвратили еще один взрыв на станции «Площадь Восстания». Взрывное устройство было обезврежено.
Следствие установило, что исполнителем теракта является смертник Акбаржон Джалилов. Позже в Москве были задержаны Аброр и Акрам Азимовы по подозрению в организации теракта.
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