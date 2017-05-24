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В центре Петербурге задержали резидента Comedy Club
В Петербурге задержали юмориста, участника шоу Comedy Club Илью Соболева. Автомобиль комедианта остановили в центре города для проверки документов. Как пишут в местных СМи, Соболев предъявил недействительное водительское удостоверение.
Как заявили автоинспекторы, Соболев был лишен права управлять еще три года назад. Но сам резидент Comedy Club заявил, что об этом не знал и решения суда не получал.
Отмечается, что артисту грозит штраф в 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или общественные работы в течение 100−200 часов.
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