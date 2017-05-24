В центре Петербурге задержали резидента Comedy Club

В Петербурге задержали юмориста, участника шоу Comedy Club Илью Соболева . Автомобиль комедианта остановили в центре города для проверки документов. Как пишут в местных СМи, Соболев предъявил недействительное водительское удостоверение.

Как заявили автоинспекторы , Соболев был лишен права управлять еще три года назад. Но сам резидент Comedy Club заявил, что об этом не знал и решения суда не получал.

Отмечается, что артисту грозит штраф в 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или общественные работы в течение 100−200 часов.