В Николаеве горит судно ВМС Украины

В среду, 24 мая, на Украине в городе Николаев загорелось водолазное судно U700 «Нетешин» военно-морских сил страны. ЧП произошло на территории компании Smart Maritime Group (Черноморский судостроительный завод). Об этом со ссылкой на сотрудников предприятия сообщает издание «Никвести».

«В данный момент 5 экипажей спасателей тушат пожар», - рассказал источник издания.

По его словам, корабль загорелся в результате огневых работ, когда металл заменяли с использованием открытого огня.

Ранее сообщалось, что Smart Maritime Group получила контракт стоимостью около 6 миллионов гривен на доковый ремонт морского водолазного судна U700 «Нетешин». Согласно документу, на корабле заменят обшивку внешнего корпуса, проведут ремонт винто-рулевого комплекса, донно-бортовой арматуры, очистку и окраску.

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