Видео: Усманов сравнил Навального с Шариковым

Предприниматель упрекнул политика в том, что тот вместо извинений, которых Усманов от него ждал после первого обращения, начал дебаты.

«Давным-давно великий русский писатель Булгаков в повести «Собачье сердце» описал такого персонажа c огромной разрухой в голове - Полиграфа Шарикова, который все мечтал отнять и поделить. Вот ты, Алексей, Полиграфом становишься, достойный продолжатель», - заявил Усманов. При этом, по мнению бизнесмена, Навальный «превзошел» Шарикова, потому что он «не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун».

«Показали документы - говоришь, что тебе угрожают. Поймали твои же читатели с придуманной статьей за изнасилование - прячешься за книгу посла Великобритании. Потом узнаем, что нет в этой книге ничего такого», - отметил Усманов.

В конце обращения он добавил, что не согласен на публичные дебаты с Навальным. «Это все равно, что делать дебаты между правдой и ложью. У нас дебаты будут в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз», - сказал он.

Первое видеообращение к Навальному Усманов опубликовал 17 мая. В начале ролика бизнесмен заявил, что готов поддержать «давнюю просьбу» оппозиционера и назвать того «негодяем», то есть «человеком, который, не зная другого, готов врать о нем». Он рассказал, что заработал на биржах четыре миллиарда долларов и отдал часть из этих денег на благотворительность. «А на остальные, если тебе очень интересно, <…> я и купил все то, что я имею. В том числе прекрасную лодку и самолет. Потому что я вообще живу в счастье, Леша, в отличие от тебя», - сказал Усманов.