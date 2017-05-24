Умер внук Сталина

Режиссер Театра Российской армии, внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс».

В театре уточнили, что Бурдонский умер в ночь на 24 мая. До этого он долгое время находился в больнице из-за проблем с сердцем.

Александр Бурдонский - сын Василия Сталина , внук Иосифа Сталина. Заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист России. Он поставил более 20 спектаклей в Театре Российской армии, в том числе «Игру на клавишах души», «Даму с камелиями», «Этого безумца Платонова», «Ту, которую не ждут» и другие.

Детей у Бурдонского нет. Он был женат на своей однокурснице по ГИТИСу Дале Тумалявичуте, которая работала главным режиссером Молодежного театра.