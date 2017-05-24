У Серебренникова нашли гашиш

Сотрудники правоохранительных органов нашли маленький сверток с гашишем на кухонном столе режиссёра.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Во вторник, 23 мая, в «Гоголь-центре» и дома у Серебренникова прошли обыски. Сообщалось, что действия правоохранителей связаны с расследованием уголовного дела о хищении 200 млн рублей, которые были выделены из государственного бюджета на развитие искусства.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски не связаны с творческой деятельностью Серебренникова. Он также отметил, что не надо политизировать расследование.

По делу о хищении были задержаны бывший генеральный директор и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии», которую создал художественный руководитель «Гоголь-центра».

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