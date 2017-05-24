Ольга Бузова уходит из «Дома-2»

Телеведущая Ольга Бузова покидает телепроект «Дом-2». Слух об этом активно муссируется в Интернете.

Как сообщают инсайдеры, после грандиозного успеха в качестве певицы Ольга перестала справляться со своими прямыми обязанностями, уже переросла занимаемую должность, и теперь все ее мысли посвящены сольной карьере.

Уже известно, что на следующий год Ольга планирует большой гастрольный тур по России с дебютным альбомом, поэтому не исключено, что слухи об уходе из «Дома-2» окажутся правдой.

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