В Москве похолодает до нуля

В Москве в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха опустится до нуля. С таким прогнозом выступили в Гидрометцентре России. Об этом сообщает РИА Новости

«В воскресенье ночью ожидается 0 – плюс 5 градусов, днем – 8-13 градусов, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду», – заявили в ведомстве.

Синоптики отмечают, что рабочая неделя будет теплой: в среду днем столбики термометров поднимутся до отметки в 21-23 градуса, ночью – 8-10. Местами возможен кратковременный дождь. В четверг днем немного похолодает, до 19-21 градуса, ночью – 12-14 градусов.