Хаматова и Миронов зачитали письмо в поддержку Серебренникова

"Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческую деятельность театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова", — сказала Хаматова.

По ее словам, Серебренников – "один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире". Коллеги и друзья режиссера из "Гоголь-центра", отметила Хаматова, потрясены случившимся, но не намерены отменять спектакли.

Обыски у Серебренникова, в возглавляемом им театре и по ряду других адресов прошли сегодня утром в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета в 2014 году автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах Москвы, статус Серебренникова по уголовному делу станет понятен после допроса.