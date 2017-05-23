Путин раскритиковал названия спортшкол в России

В России необходимо создать единую сеть спортивных школ под одним названием. С таким заявлением выступил Владимир Путин . Слова главы государства передает «Спорт-экспресс»

«Нам необходимо обеспечить непрерывность подготовки спортивного резерва – от дворовых команд до национальных сборных. Важно определить типы организаций, занимающихся подготовкой резерва. Да и с названиями пора разобраться, а то запутаться очень просто – ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОП», - заявил Путин.

Свое заявление Путин сделал в Краснодаре на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта. Глава государства отметил, что все эти организации занимаются «одним и тем же» и должны «иметь понятную систему контроля и федеральные стандарты спортивной подготовки». Главная тема встречи Совета – совершенствование программ подготовки спортивного резерва и антидопинговые меры в спорте. Путин заявил о необходимости изыскать дополнительные средства для поддержки талантливых детей в регионах, в том числе за счет сокращения финансирования профессионального спорта.