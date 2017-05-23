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Умер исполнивший роль Джеймса Бонда актер Роджер Мур
В возрасте 89 лет скончался британский актер Роджер Мур, сыгравший Джеймса Бонда. Об этом сообщает Independent.
Мур умер в Швейцарии, актер страдал от онкологического заболевания. Артист исполнил роль Джеймса Бонда в семи фильмах в период с 1973 по 1985 год. Впервые роль в кино Мур исполнил в 17 лет в 1945 году – актер сыграл эпизодическую роль в фильме «Цезарь и Клеопатра».
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