Умер исполнивший роль Джеймса Бонда актер Роджер Мур

Мур умер в Швейцарии, актер страдал от онкологического заболевания. Артист исполнил роль Джеймса Бонда в семи фильмах в период с 1973 по 1985 год. Впервые роль в кино Мур исполнил в 17 лет в 1945 году – актер сыграл эпизодическую роль в фильме «Цезарь и Клеопатра».