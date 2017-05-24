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"Первый канал" наказали за песню "Темная ночь"
«Первый канал» заплатит более 600 тысяч рублей за исполнение в эфире композиции «Темная ночь». Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Иск в суд подала компания ООО «Национальное музыкальное издательство», обладающая правами на произведение. Песня «Темная ночь» прозвучала в эфире «Первого канала» 25 и 26 декабря 2015 года в шоу «Голос. Финал». Ее исполняла участница конкурса Эра Канн. Песня «Темная ночь» была написана поэтом Владимиром Агатовым и композитором Никитой Богословским в 1943 году. Композиция была записана специально для фильма «Два бойца». Постановление суда вступило в силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев.
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