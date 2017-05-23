Хлопок раздался в торговом центре в Манчестере

Торговый комплекс Arndale, расположенный в центре Манчестера, эвакуировали после раздавшегося внутри здания громкого хлопка. Об этом сообщает BBC News

По словам очевидцев, в здании раздавались выстрелы и «звуки, похожие на взрыв». Затем полиция задержала в торговом центре одного человека.

На несколько часов работа Arndale была приостановлена, но затем он снова открылся.

Взрыв в фойе стадиона Manchester Arena произошел вечером 22 мая сразу после концерта американской певицы Арианы Гранде, когда зрители начали покидать стадион. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, пострадали около 59 зрителей.

Полиция назвала теракт, осуществленный смертником, основной версией случившегося. По предварительной информации, бомб, начиненных гвоздями, было две. Очевидцы также рассказали, что слышали два взрыва.

Из-за теракта полиция Великобритании работает в усиленном режиме. Правоохранителям пришлось эвакуировать вокзал «Виктория» в Лондоне. Причиной эвакуации стал подозрительный пакет, найденный на вокзале через несколько часов после взрыва в Манчестере.