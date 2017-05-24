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Гендиректор Большого театра написал Путину о Серебренникове
Глава Большого театра Владимир Урин обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путину из-за ситуации вокруг режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает РИА Новости.
Раскрывать содержание письма Урин не стал. Он отметил, что в нем идет речь о расследовании. «Я очень надеюсь, что оно будет объективным в рамках закона и c предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации», - отметил он.
По данным «Интерфакса», Урин назвал Серебренникова человеком, не отвечающим за финансовые вопросы. Глава Большого театра добавил, что в этой истории роль также сыграли СМИ, освещавшие дело, имея мало подтвержденной информации.
Обыски у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова прошли 23 мая. В СК заявили, что следственные мероприятия проводились в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей. По словам правоохранителей, речь идет о деньгах, которые были выделены некоммерческой организации «Седьмая студия» «на развитие и популяризацию искусства». «Седьмая студия» была создана Серебренниковым в 2012 году на основе его курса в Школе-студии МХАТ. Обыски также прошли в «Гоголь-центре».
Самого Серебренникова допросили в СК и отпустили под обязательство о явке к следователю. К вечеру 23 мая у здания «Гоголь-центра» собрались коллеги и поклонники режиссера. Актриса Чулпан Хаматова зачитала обращение деятелей искусства в поддержку театра и его худрука. Обращение подписали Марк Захаров, Олег Табакова, Евгений Миронов, Елизавета Боярская и другие режиссеры и актеры.
Серебренников проходит по делу свидетелем, его адвокат заявила, что у режиссера нет статуса обвиняемого или подозреваемого.
Позже по делу о хищении бюджетных средств были задержаны экс-гендиректор и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию ответил, что в Кремле нет информации о допущенных при обысках нарушениях.
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