Гендиректор Большого театра написал Путину о Серебренникове

Раскрывать содержание письма Урин не стал. Он отметил, что в нем идет речь о расследовании. «Я очень надеюсь, что оно будет объективным в рамках закона и c предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации», - отметил он.

По данным «Интерфакса» , Урин назвал Серебренникова человеком, не отвечающим за финансовые вопросы. Глава Большого театра добавил, что в этой истории роль также сыграли СМИ, освещавшие дело, имея мало подтвержденной информации.

Обыски у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова прошли 23 мая. В СК заявили, что следственные мероприятия проводились в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей. По словам правоохранителей, речь идет о деньгах, которые были выделены некоммерческой организации «Седьмая студия» «на развитие и популяризацию искусства». «Седьмая студия» была создана Серебренниковым в 2012 году на основе его курса в Школе-студии МХАТ. Обыски также прошли в «Гоголь-центре».

Серебренников проходит по делу свидетелем, его адвокат заявила, что у режиссера нет статуса обвиняемого или подозреваемого.

Позже по делу о хищении бюджетных средств были задержаны экс-гендиректор и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию ответил, что в Кремле нет информации о допущенных при обысках нарушениях.

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