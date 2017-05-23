Киев отказал Миле Йовович в праве вести «Евровидение»

Украинский продюсер и режиссер Олег Бондарчук заявил, что ведущей «Евровидения-2017» в Киеве хотела стать голливудская звезда Мила Йовович . Однако организаторы международного музыкального шоу ей отказали. Об этом Бондарчук написал на своей странице в Facebook

«Пришло время раскрыть карты. Вот вам ещё одна тайна. Одной из ведущих конкурса за символический гонорар очень хотела быть - Мила Йовович. Её менеджер написал мне письмо, поскольку знал, что я занимаюсь этим и просил о переговорах. Уверен, что Миле отказано по той же причине, что и Lady Gaga », - написал Бондарчук.

Ранее сообщалось, что мировая звезда Леди Гага хотела стать хедлайнером «Евровидения-2017». Певица была готова выступать бесплатно, от организаторов требовалось только обеспечить ее приезд и райдер в размере от 100 до 200 тысяч долларов. Однако Киев не мог выделить на звезду такую сумму. Поэтому на шоу вместо Гаги выступала певица Руслана.

«Евровидение» в 2017 году проходило в Киеве с 7 по 13 мая. Победителем конкурса стал португальский певец Сальвадор Собрал