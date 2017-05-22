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Следователи по делу Захарченко арестовали еще три миллиона рублей
В Москве сотрудники правоохранительных органов арестовали 3 миллиона рублей в рамках дела экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщил следователь Роман Журавлев. Его слова приводит РИА Новости.
«По итогу обыска изъяты 3 миллиона рублей, предметы, документы и ценности, важные для следствия», - заявил Журавлев.
Деньги были изъяты в квартире бывшего полицейского Ивана Кожевникова на Новом Арбате. Кроме того, следователи задержали планшеты и другие электронные устройства. Обыск прошел 11 апреля. По данным правоохранительных органов, в квартире мог находиться один из фигурантов дела полковник ФСБ Дмитрий Сенин, находящийся в розыске. Адвокат Кожевникова Елена Шевчук заявила, что арестованные деньги предназначались на операцию на сердце для отца его подзащитного, Николая Кожевникова. Квартира, где прошел обыск, также принадлежит Кожевникову-старшему. По словам юриста, мужчина «остался без операции».
Захарченко был задержан 8 сентября 2016 года в связи со злоупотреблением полномочиями и получением взятки на сумму в 7 миллионов рублей. Позднее подсудимому вменили еще два эпизода взяточничества. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире у сестры Захарченко девять миллиардов рублей, происхождение которых бывший полковник объяснить не смог.
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