Следователи по делу Захарченко арестовали еще три миллиона рублей

«По итогу обыска изъяты 3 миллиона рублей, предметы, документы и ценности, важные для следствия», - заявил Журавлев.

Захарченко был задержан 8 сентября 2016 года в связи со злоупотреблением полномочиями и получением взятки на сумму в 7 миллионов рублей. Позднее подсудимому вменили еще два эпизода взяточничества. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире у сестры Захарченко девять миллиардов рублей, происхождение которых бывший полковник объяснить не смог.