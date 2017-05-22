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Путин потребовал ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу ускорить разработку сверхтяжелой ракеты. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин по итогам совещания по развитию космической отрасли.
"Разговор шел также о серьезной перспективе - перспективе создания ракеты сверхтяжелого класса, - сказал Рогозин. - Президентом поставлена задача перед Роскосмосом обеспечить ускорение этих работ за счет разработки всех тех технологий, которые представлены генеральными конструкторами".
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