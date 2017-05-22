Российский артист Юрий Куклачев попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

В строке причин внесения артиста в базу данных сайта указывается "незаконная концертная деятельность на территории Крыма".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.