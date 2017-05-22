Путин распорядился привлечь военных к охране ЧМ-2018

Военных привлекут к обеспечению безопасности Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу 2018 года. С таким распоряжением выступил российский президент Владимир Путин . Об этом сообщает «Российская газета»

Путин внес временные изменения в закон о мерах безопасности в регионах, где состоятся соревнования. Изменения будут действовать в период с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года. В обеспечении безопасности мероприятий Кубка конфедерации будут участвовать 560 военнослужащих, на ЧМ-2018 будут задействованы 1,6 тысячи военных.

Кубок конфедерации пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Первенство мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов.