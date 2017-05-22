Трамп заявил, что видит признаки решения конфликтов на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что увидел "обнадеживающие признаки" по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в мире.

"Во время моих поездок я видел много обнадеживающих признаков того, что мы действительно можем достичь более мирного будущего для региона и для людей любого вероисповедания, любых воззрений во всем мире", — заявил Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Трамп прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, где провел встречи с лидерами ряда мусульманских стран, в том числе из Ближнего Востока.

Президент США отметил, что в ходе встреч одним из главных вопросов была борьба с терроризмом и экстремизмом, а также с радикальной идеологией.

Выступление президента транслировали американские телеканалы.