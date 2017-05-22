Украинцев не удалось отключить от России

Украинцы не спешат исполнять требования руководства страны и отказываться от российских сервисов и социальных сетей. За неделю действия запрета доступ к сайтам отключили только мобильные операторы и несколько провайдеров. Пользователи активно осваивают VPN и заказывают услугу разблокировки сайтов. Примерно также украинцы встречали другие запреты: на прямые перелеты, просмотры телеканалов и доставку книг.

Украинцы не собираются выполнять требование президента Украины Петра Порошенко и отказываться от российских сайтов и социальных сетей. По данным Liveinternet.ru, с понедельника по пятницу количество уникальных посетителей «Вконтакте» сократилось на 4 млн, а у «Одноклассников» — на 2 млн пользователей по всему миру. На выходных традиционно наблюдается отток. Это несущественно, учитывая, что только «Вконтакте» на Украине пользуется не менее 20 млн человек.

В Киеве по-прежнему можно вызвать «Яндекс Такси», а компания продолжает набирать водителей. Оплатить поездку, правда, можно только наличными.

Президент Петр Порошенко преподнес неприятный «сюрприз» всем украинцам 15 мая, подписав указ СНБО о расширении санкций. В списке оказались 1228 физических и 468 юридических лиц, среди которых были популярные на Украине сервисы и сайты — Mail.ru «Яндекс» , «ВКонтакте» и «Одноклассники». «Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», — заявил президент Петр Порошенко. Компания «Яндекс» сообщила, что ее счета на Украине заблокированы.

Первыми исполнить решение главы государства решили мобильные операторы – Vodafone, «Киевстар» и Lifecell. Кабельные операторы оказались не готовы к такому решению и вводят ограничения постепенно. Председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что для полного блокирования российских сайтов необходимо не менее двух лет и около $1 млрд. У государства таких денег нет.

На Украине официально работает около шести тысяч операторов и провайдеров телекоммуникаций. Каждому из них придется изобретать способ, который позволит мониторить запрещенные ресурсы.

Украинцы оказались не согласны с таким решением и ищут пути обхода запретов. Запрос о том, как это сделать, оказался самым популярным запросом в Уанете на прошлой неделе. В социальной сети Facebook заявления о готовности помочь разблокировать сайты за 50 грн ($2) размещают многие IT-специалисты, инструкции прислали украинским пользователям «Одноклассников» и «Вконтакте».

Украинцы осваивают VPN. Запрос оказался настолько ажиотажным, что приложение стало недоступным для украинских пользователей Google Play и App Store. Не работает и приложение Opera VPN. С его помощью многие украинцы смогли вернуться не только в социальные сайты, но и пользоваться популярным приложением «Яндекс. Карты».

Никаких санкции из-за обхода запретов не будет. Украинцев не будут наказывать за посещение запрещенных российских сайтов, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентин Петров в эфире телеканала «1+1».

«Мы не касаемся контента, и даже если есть какие-либо пользователи — сейчас появилось много рецептов обхода, разные VPN, TOR — пожалуйста, пользуйтесь, пользователи никоим образом за это не будут наказываться», — заявил Петров.

Команда президента Петра Порошенко не скрывает своего намерения быстрее оборвать все связи с Россией, где работает около 3 млн украинцев. Министерство иностранных дел в качестве демонстративного знака не согласовало в июле прошлого года назначение Михаила Бабича на пост нового посла России на Украине.

Первым значительным для украинцев шоком стал запрет на полеты российских компаний на территорию Украины, который начал действовать с сентября прошлого года.

Около 1,2 млн пассажиров, которые еще недавно за полтора часа добирались из одной столицы в другую, вынуждены теперь летать с пересадкой через Минск. Это занимает, с учетом трансфера, не менее пяти часов.

Российские телеканалы на Украине тоже под запретом: посмотреть новости можно разве что за границей. Причем, под запрет попали не только федеральные каналы, но и оппозиционный «Дождь», а также «Охотник и рыболов».

«В программе были приведены сведения о героической службе командира батальона российского спецназа ГРУ России в Чечне, его желание с детства служить в спецназе, описана боевая ситуация в г. Грозном (Чечня), после участия в которой получил звезду Героя России, что создает для зрителей положительный образ российского офицера, который защищает свою страну от боевиков и испытывает гордость за российскую армию», — отмечается в комментарии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Недоступными для украинских потребителей стали российские сериалы и фильмы, выпущенные после 1 января 2014 года, а также 38 книг. В списке запрещенных оказался даже «Физрук» с Дмитрием Нагиевым. Популярным на Украине российским артистам запрещен въезд на территорию страны. Среди них — Лолита, Наталья Королева Сергей Пенкин , Шура и даже представитель песенного конкурса «Евровидение» от России Юлия Самойлова.

Запрет на использование российских сайтов и социальных сетей на Украине вызвал критику западных партнеров страны. Например, Human Rights Watch призвала Петра Порошенко отменить существующий запрет. «Это еще один пример той легкости, с которой президент Петр Порошенко неправомерно пытается контролировать публичное обсуждение в Украине.

Порошенко может попытаться оправдать этот шаг, но это является циничным, политическим нападением на право получения информации, затрагивающей миллионы украинцев, их личную и профессиональную жизни», — отметила представитель Украины Татьяна Купер в Human Rights Watch.

ЕС заявили, что хотят получить гарантии, что за защитой информационного поля страны не стоят попытки ограничения на свободу слова.