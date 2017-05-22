Участвующие в «Евровидении» страны уличили в сговоре

Ученые из Университета Центральной Флориды (США) заявили, что страны-участницы международного музыкального конкурса «Евровидение» замешаны в массовом сговоре. Согласно данным экспертов, страны отдают свои голоса за конкурсантов исходя из национальной принадлежности певцов, а не оценивая их музыкальные номера. Об этом сообщает «Лента.ру»

«Результаты за 60 лет подтверждают гипотезу существования регионального сговора и предубеждений, связанных с близостью, культурой и другими неприемлемыми факторами в отношении музыки, которые влияют на исход конкурса», — отмечают ученые.

Согласно результатам исследования, участников из России на конкурcе чаще всего поддерживают Украина, Армения и Азербайджан.

«Евровидение» в 2017 году проходило в Киеве с 7 по 13 мая. Победителем конкурса стал португальский певец Сальвадор Собрал