В Саудовской Аравии страдающую от жажды змею напоили водой из бутылки

В сети опубликовали видео со змеей, пьющей воду из бутылку.

Как пишет Daily Mail , этот случай произошел в пустыне Саудовской Аравии. На видео видно, как змея жадно выпивает воду из бутылки, которую держит человек за кадром. Когда содержимое в бутылке закончилось, пресмыкающееся уползло прочь.

Издание отмечает, что температура в пустыне Руб-эль-Хали, где, предположительно, и произошла встреча змеи с человеком, в среднем составляет 40-50 градусов по Цельсию.

Ранее подобный случай произошел в Индии с королевской коброй, которая приползла к населенному пункту из-за нехватки воды.