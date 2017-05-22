Чайку просят проверить высказывания замглавы Transparency International о Поклонской

«Мы считаем необходимым проведение проверки в отношении высказываний замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении представителя власти. И в случае выявления нарушений российского законодательства просим принять соответствующие меры прокурорского реагирования», — заявил Пискарев.

Наталья Поклонская ранее выступила с предложением провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и российского отделения Transparency International. По мнению парламентария, обе организации занимаются политическим пиаром под видом борьбы с коррупцией. В ответ на это Илья Шуманов заявил, что Transparency International проведет антикоррупционную проверку самой Поклонской.