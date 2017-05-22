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Чайку просят проверить высказывания замглавы Transparency International о Поклонской

Юрия Чайку попросили проверить слова заместителя руководителя Transparency International Russia Ильи Шуманова о депутате Госдумы Наталье Поклонской. Соответствующий запрос генеральному прокурору России поступил от главы комитета парламента по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Его слова передает РИА Новости.
«Мы считаем необходимым проведение проверки в отношении высказываний замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении представителя власти. И в случае выявления нарушений российского законодательства просим принять соответствующие меры прокурорского реагирования», — заявил Пискарев.
Наталья Поклонская ранее выступила с предложением провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и российского отделения Transparency International. По мнению парламентария, обе организации занимаются политическим пиаром под видом борьбы с коррупцией. В ответ на это Илья Шуманов заявил, что Transparency International проведет антикоррупционную проверку самой Поклонской.
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РИА Новости
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