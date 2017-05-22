Савченко: в Верховной раде нет мужчин

«Каждый женщина имеет свою личную жизнь и имеет какие-то таланты, только это, к сожалению, никого не интересует. Всех интересует, что имеет Надежда Савченко. Всё, что у меня есть — это лично для меня, для души. Всем, чем я могу поделиться, я с радостью поделюсь с украинцами. А вот что моё — то моё», — заявила Савченко.

По словам депутата, мужчины её боятся.

«Ко мне могут подойти только смелые мужчины», — заявила нардеп.

При этом она отметила, что в Верховной раде мужчин нет.

«Нет, в Верховной раде нет мужчин, в Верховной раде есть народные депутаты», — добавила она.

Ранее Надежда Савченко рассказала об отъезде в Индию — подальше от «тошнотного Евровидения».