Работа Тихоокеанского флота попала на видео

К 286-летию Тихоокеанского флота Министерство обороны России опубликовало видео с самыми эффектными моментами боевой учебы дальневосточных моряков.

В полутораминутном ролике собраны полеты самолетов и вертолетов Морской авиации, развертывание береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", высадка морской пехоты на побережье и десантирование с воздуха, работа боевых пловцов и штурманов, артиллерийские и ракетные стрельбы кораблей, пуски ракет с борта субмарин.

ТОФ - один из двух российских флотов, имеющий на вооружении стратегические подводные ракетоносцы, в том числе два новейших атомных крейсера " Александр Невский " и "Владимир Мономах". На приморском заводе проходит испытания корвет нового поколения "Совершенный". Вслед за ним в состав флота войдут корветы "Громкий" и "Герой России Цыденжапо". На смену комплексу ПВО С-300 пришла не имеющая аналогов в мире зенитная ракетная система С-400 "Триумф".

21 мая 1731 года был учрежден Охотский военный порт - первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Корабли и суда Охотского порта положили начало морским силам Российской Империи на Тихом океане. Они сыграли главную роль в защите интересов страны, со временем став Тихоокеанским флотом.

- Сегодня Краснознаменный Тихоокеанский флот - один из крупнейших оперативно-стратегических объединений ВМФ России. Он обеспечивает защиту государственных интересов страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, его операционная зона составляет половину всего Мирового океана, - рассказали в Минобороны.

1 июня на ТОФ начнется летний период обучения. Морякам-тихоокеанцам предстоит участие в десятках крупных учений - в том числе международных, - и дальние походы.