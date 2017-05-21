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Москалькова рассказала, что ответили в Чечне о преследовании геев
Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой официально ответили на ее запросы в правоохранительные органы о возможном преследовании гомосексуалистов в Чечне, сообщает РИА Новости.
По ее словам, это отрицательный ответ, но Владимир Путин поручили продолжить расследование. «Я не могу сказать, что это вот позитивно или негативно. Но главное позитивное – то, что, докладывая этот вопрос президенту, он… дал поручения конкретно правоохранительным органам поднять это, то есть повторно вернуться к этой теме», — Москалькова в эфире телеканала"Россия 24".
Ранее «ЛГБТ-сеть» заявила об эвакуации с территории Чечни 43 геев. По данным организации, за помощью к ней обратились 80 человек.
В начале апреля в «Новой газете» появился материал, в котором говорилось о гонении на геев Чечни. Однако в республике эту информацию опровергали. Затем обсуждение вышло на самый высокий уровень. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе общения с президентом Владимиром Путиным заявил, что информация о преследованиях геев не соответствует действительности.
По словам Москальковой, «Новая газета» предоставила ей имена людей, которые по их словам подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.
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