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В Раде делают «все возможное» для отмены безвиза с Россией, заявил депутат
В Верховной раде ведется «разъяснительная работа» по вопросу о введении визового режима с Россией. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук. Он рассказал, что с этой целью делается все возможное. «Сейчас подводятся итоги и количество голосов народных депутатов, которые готовы за это голосовать, проводится разъяснительная работа. Мы должны осуществить этот ответственный шаг и ввести визовый режим», — сказал он.
Верховная Рада, как сообщается, уже на следующей неделе может проголосовать за введение визового режима с Россией. Фракции собирались провести сверку голосов, чтобы определиться, реально ли провести результативное голосование по этому вопросу. В августе 2016 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна готова при необходимости может рассмотреть вопрос введения визового режима с Россией.
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