Сажающий картошку медвежонок умилил пользователей Сети

Видео с медвежонком, помогающим женщине сажать картошку, разошлось по сети и вызвало многочисленные комментарии пользователей. Под одобрительные комментарии хозяйки зверь роет ямки.

«Домашний медведь, матрёшка, балалайка, все дела)))», -- пишет один из пользователей. «Симпатичный помощник! Лишь бы маму свою не позвал», -- отмечает другой.