Белоруссия представила новый разведывательно-ударный беспилотный вертолет

Белоруссия на выставке MILEX-2017 впервые представила разведывательно-ударный беспилотный вертолет INDELA-I.N. SKY, способный нести ракетное вооружение, передаёт корреспондент РИА Новости

Разработчик беспилотника — белорусская компания INDELA. Взлетная масса машины —150 килограмм, на его вооружении стоят реактивные выстрелы термобарического снаряжения калибра 90 миллиметров. Согласно материалам на стенде компании, INDELA-I.N. SKY предназначена для поражения живой силы и бронетехники противника, а также мониторинга местности.

По словам представителя компании на выставке, сейчас беспилотник проходит заводские испытания.

Белоруссия представила на выставке MILEX-2017 разведывательно-ударный вертолет INDELA-I.N. SKY

Известный эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов , посетивший MILEX-2017, отметил РИА Новости, что новая разработка белорусского ВПК имеет мало аналогов и обладает высокими экспортными перспективами.

"Сегодня на мировом рынке беспилотных летательных аппаратов не так много машин подобного класса: были эксперименты с установкой вооружения на беспилотные вертолеты Camcopter S-100 австрийской компании Schiebel в виде ракет LMM. Также подобные разработки были и у Китая, но их в принципе так много, что за всеми уследить крайне сложно", — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что INDELA-I.N. SKY может широко применяться в контртеррористических операциях и в интересах береговой охраны, так как вертолет можно установить на небольшой корабль. "Данная компания хорошо известна на российском рынке, поэтому не исключаю, что новый беспилотный вертолёт может быть востребован российскими эксплуатантами", — рассказал Федутинов.