Гендиректор «Мегафона» пообещал компенсации пострадавшим от сбоя

Генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков заявил, что пострадавшим от сбоя абонентам будет предоставлена компенсация. Его обращение размещено во «ВКонтакте» в субботу, 20 мая.

«О деталях сообщим дополнительно в начале рабочей недели», — говорится в посте.

По словам Солдатенкова, технический сбой, повлиявший на работу ряда услуг, устранен. «Минувшей ночью и утром мы провели необходимые работы по восстановлению полноценной работы сети и окончательной ликвидации последствий ошибки программного обеспечения. Сейчас сеть работает стабильно и в Москве, и в других регионах, где вчера были проблемы с голосовой связью», — отмечается в публикации.

Как подчеркнул гендиректор, в компании принимают меры, чтобы такая ситуация больше не повторилась.

Массовый сбой в сети «Мегафон» произошел 19 мая. Неполадки также затронули и Yota , работающую на инфраструктуре оператора. Трудности со связью испытывали пользователи в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязани и других городах.

«Мегафон» — один из крупнейших российских операторов сотовой связи. В конце 2016 года число абонентов превысило 77 миллионов.