Жители засняли НЛО в небе над Ташкентом

Пролетающий над Землей космический мусор попал в объективы жителей Ташкента. Они приняли его за НЛО. Об этом сообщили «Дни.ру».

Пролетающую «комету» жители Ташкента увидели в ночь на 19 мая. Они принялись снимать аномалию на видео и выкладывать в Сеть. Как рассказали в Астрономическом институте Академии наук Узбекистана, это был лишь космический мусор.

В академии предположили, что это могли быть обломки космического аппарата или обтекатель ракеты-носителя. Когда мусор начал входить в плотные слои атмосферы, он загорелся.

Версию об НЛО академики отвергли, так как иначе оно бы двигалось с большей скоростью. Космический мусор летел не более 20 секунд со скоростью около восьми километров в секунду.

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