Порошенко пообещал поддержать закон о запрете георгиевской ленты

Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать закон о запрете георгиевской ленты, как только он поступит из Верховной Рады . Соответствующее заявление глава государства сделал в воскресенье, 21 мая, в ходе выступления по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, сообщает 112.ua.

Украинский лидер также выразил уверенность в том, что данный атрибут является «символом нынешней агрессии РФ против украинцев».

Верхованая Рада Украины запретила использование георгиевской (гвардейской) ленты в стране 16 мая. За первое подобное нарушение гражданам грозит штраф и конфискация ленты, а за повторное — административный арест на срок до 15 суток.