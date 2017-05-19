Реакцию на самый отвратительный фрукт показали на видео

YouTube-канал Brave Wilderness опубликовал видео, на котором исследователь дикой природы Койот Питерсон (Coyote Peterson) пробует два фрукта — джекфрут (Artocarpus heterophyllus) и дуриан цибетиновый (Durio zibethinus).

Натуралист отмечает, что джекфрут обладает сладким вкусом, но содержит естественный латекс, который склеивает руки. Запах дуриана вызвал у Питерсона приступы тошноты, а мякоть оказалась столь невкусной, что исследователь почти не смог ее есть.

Из-за сильного неприятного аромата в азиатских странах запрещено приносить дуриан в общественные места и везти в транспорте. Запах дуриана напоминает смесь тухлого лука, сыра и скипидара.