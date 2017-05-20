Путин поздравил Роухани с победой на выборах

В субботу иранские власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, набрав 57% на выборах по итогам подсчета 100% голосов.

"Президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительную телеграмму Х. Рухани по случаю убедительной победы на выборах Президента Исламской Республики Иран", — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава РФ подтвердил готовность продолжать активную совместную работу по дальнейшему развитию российско-иранского партнерского сотрудничества как по двусторонней, так и международной повестке дня.

Согласно сообщению, Путин выразил уверенность "в дальнейшей успешной реализации договоренностей, в том числе достигнутых в ходе недавнего официального визита Роухани в Россию, в интересах дружественных народов двух стран, в русле усилий по поддержанию стабильности и безопасности на Ближнем и Среднем Востоке и в мире в целом".