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Россияне назвали главную заслугу Путина
Граждане России сочли главной заслугой президента Владимира Путина за последний год его действия на международной арене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
По мнению девяти процентов респондентов, твердая позиция Путина и его внешняя политика стали его основным достижением. Еще пять процентов опрошенных заявили, что им понравились решения Путина в социальной сфере. Кроме того, к заслугам главы государства жители страны отнесли военную операцию в Сирии, присоединение и развитие Крыма, политику в отношении Украины, помощь другим государствам и укрепление армии.
Среди анти-достижений президента семь процентов респондентов назвали низкий уровень жизни, нерешенные проблемы в экономике и недостаточное внимание к внутренней политике.
Еще 63 процента опрошенных сказали, что работа Путина соответствует их ожиданиям. Об обратном заявили 24 процента респондентов.
По мнению 42 процентов участников опроса, в ходе третьего срока Путин справляется со своими обязанностями лучше, чем в прошлые разы.
Кроме того, 32 процента респондентов считают, что любые серьезные изменения в жизни страны (и негативные, и позитивные) обусловлены деятельностью Путина. Тридцать процентов опрошенных уверены, что перемены к лучшему происходят благодаря президенту, а к худшему – по независящим от него причинам. По мнению 21 процента участников опроса, перемены в России не зависят от президента. Среди людей, влияющих на решения Путина, россияне назвали премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, главу Минобороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя «Роснефти» Игоря Сечина.
Опрос проводился 13-14 мая в 104 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек.
В прошлом году в аналогичном опросе «Левада-центра» россияне также назвали главными достижениями Путина укрепление позиций России в мире, повышение боеспособности вооруженных сил и наведение порядка в государстве. В 2015 году, по данным «Левада-Центра», основной заслугой Путина россияне считали экономическое развитие страны.
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