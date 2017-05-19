Россияне назвали главную заслугу Путина

Граждане России сочли главной заслугой президента Владимира Путина за последний год его действия на международной арене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).

По мнению девяти процентов респондентов, твердая позиция Путина и его внешняя политика стали его основным достижением. Еще пять процентов опрошенных заявили, что им понравились решения Путина в социальной сфере. Кроме того, к заслугам главы государства жители страны отнесли военную операцию в Сирии, присоединение и развитие Крыма, политику в отношении Украины, помощь другим государствам и укрепление армии.

Среди анти-достижений президента семь процентов респондентов назвали низкий уровень жизни, нерешенные проблемы в экономике и недостаточное внимание к внутренней политике.

Еще 63 процента опрошенных сказали, что работа Путина соответствует их ожиданиям. Об обратном заявили 24 процента респондентов.

По мнению 42 процентов участников опроса, в ходе третьего срока Путин справляется со своими обязанностями лучше, чем в прошлые разы.

Опрос проводился 13-14 мая в 104 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек.