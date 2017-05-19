"Это тупик": Греф оценил шансы на отмену антироссийских санкций

Президент «Сбербанка» Герман Греф заявил, что Москве не стоит рассчитывать на скорейшую отмену санкций. По его мнению, они сохранятся еще минимум на три года. Об этом сообщает телеканал CNBC

Он рассказал, что антироссийские санкции ввели по политическим причинам, поэтому вероятно, что их отмена также будет зависеть от политики.

«Это в какой-то мере тупик, который пока приводит к тому, что мы в своей трехлетней стратегии ориентируемся на более негативный сценарий, когда санкции не будут отменяться», — сказал Греф.

При этом президент «Сбербанка» отметил, что Россия уже «адаптировалась» к ограничениям.

Ряд стран ввел первые санкции против России в марте 2014 года после присоединения Крыма к РФ.