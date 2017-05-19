«Россия нас уничтожит»: канадцы о предстоящем матче в полуфинале ЧМ

Нападающий сборной Канады по хоккею Мэтт Дюшейн заявил, что канадцам придется постараться в матче против россиян, чтобы противник не смог уничтожить его команду. Об этом сообщает «Чемпионат»

«Нам предстоит полуфинал с Россией, я несколько раз играл уже с этой командой. Если у нас не будет налажен переход из обороны в атаку, Россия нас просто уничтожит. Так что нам нужно аккуратно сыграть в защите, стараться как можно меньше удаляться и не давать сопернику пространства. Мы собираемся выйти в финал и показать в субботу свою лучшую игру», — сказал Дюшейн.

Хоккеист также прокомментировал прошедшую встречу с Германией, которая закончилась со счетом 2:1 в пользу Канады. По словам Дюшейна, сборная Канады контролировала игру с немцами.

«Соперник был силён, немцев гнали трибуны. Но мы сыграли хорошо, выполнили план на игру и в итоге победили», - отметил канадский нападающий.

Матч сборных России и Канады состоится в субботу, 20 мая.