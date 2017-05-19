Флагман ВМС Украины вышел из строя сразу после ремонта

На украинском фрегате «Гетман Сагайдачный» вскоре после ремонта вышел из строя дизельный двигатель. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Ремонт проводился в рамках гособоронзаказа. «Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило недостатки двигателя по гарантии в течение согласованного срока», — отметили в ведомстве.

С целью устранения нарушений военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафа в пользу государства на сумму 668 тысяч гривен (1,45 миллиона рублей). Разбирательство продолжается.

В январе сообщалось, что «Гетман Сагайдачный» и несколько катеров морской охраны Госпогранслужбы Украины оказались скованы льдами в Военной гавани Одесского порта. Также там был замечен единственный украинский парусник — учебный трехмачтовый корабль «Дружба».