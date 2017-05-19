Въехавший в толпу в Нью-Йорке водитель «слышал голоса»

Водитель, въехавший в толпу в Нью-Йорке, рассказал полицейским, что «слышал голоса» и ждал, что умрет. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Associated Press со ссылкой на два источника в правоохранительных органах

Экспертиза не обнаружила в организме 26-летнего бывшего военного Ричарда Рохаса (Richard Rojas) алкоголя, в настоящее время его проверяют на наркотики.

Рохас уже известен полицейским. В 2008 и 2015 годах его арестовывали за вождение в нетрезвом виде. Неделю назад он был задержан после того, как угрожал нотариусу ножом, заявив, что тот украл его личность.

Мужчина на красной Honda въехал в толпу людей на Таймс-сквер днем 18 мая. Инцидент произошел на пересечении 45-й улицы и Бродвея. Очевидцы заявили, что водитель действовал намеренно. По их словам, автомобиль ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов. В результате инцидента погибла 18-летняя девушка, еще 22 человека пострадали.

После того, как машина остановилась, Рохас выскочил из нее и попытался скрыться, но был скручен свидетелями.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что власти не считают случившееся терактом.