Связи украинцев с россиянами разорвут на законодательном уровне

Украинские националисты занялись разработкой законопроекта, суть которого заключается в разрыве «родственных связей» между украинцами и россиянами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в Верховной Раде

Как отмечает газета, документ основывается на идее главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича . Собеседник издания отметил, что украинские политики хотят построить «мононацию», а «многовековая взаимосвязь с Россией этому явно мешает».

По его словам, поездки к родственникам в Россию «вполне можно причислить к угрозам национальной безопасности Украины».

Другой источник «Известий» подтвердил, что эта «инициатива прорабатывается», но «надо учесть очень много нюансов».

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов заявил изданию, что узаконить разрыв родственных связей с Россией в XXI веке практически невозможно. «В теории представить такое можно, но на практике осуществление подобных идей чревато серьезными последствиями», - сказал он.

Ранее Вятрович призвал украинцев порвать все связи с Россией, в том числе и родственные отношения с россиянами. По его мнению, «все, что отдаляет» украинцев от России, «идет на пользу Украине». «Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции и, в конце концов, даже родственные связи), будет использовано против нас», - заявил он.