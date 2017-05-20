Порошенко заявил об отправке в Донбасс танков Т-80

Киев отправит к линии разграничения на Донбассе партию модернизированных советских танков Т-80, сообщил в Facebook украинский президент Петр Порошенко. При этом он назвал танки «красавцами».

«Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена высокомобильным десантным войскам Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», — написал он.

Порошенко не уточнил, когда и сколько танков получат военные.

Ранее в Киеве отмечали, что намерены модернизировать старые советские танки, поскольку на современные новые разработки денег в бюджете нет.

Танки Т-80, доставшиеся Киеву при разделе имущества СССР, восстанавливают на харьковском заводе.

Танк Т-80 — основной боевой танк СССР, принят на вооружение в середине 70-х годов. Для своего времени это была уникальная боевая машина с газотурбинной установкой и динамической защитой. Танки производились в Ленинграде, Омске и Харькове.