«Голые» танки Петра Порошенко в Донбассе: во что превратят Т-80 ополченцы

Видимо, дела с резервами у украинского верхоглавкомверха совсем плохи, если он бросает на юго-восток страны для борьбы с «сепаратистами» десятилетиями стоявшие на консервации танками. При этом пиарит он их на своей странице в социальной сети Facebook, как сверхсовременные бронированные средства. В принципе, Т-80, созданный и производимый еще в советские времена, можно рассматривать как вполне боеспособный танк, но лишь при его глубокой модернизации. В украинской версии – это лишь свежевыкрашенная машина с навесной полукустарной защитой, которая делает этот танк весьма уязвимым на поле боя.

Танк Т-80 был длительное время основным боевым танком на вооружении Советской армии, на которое поступил в 1976 году. Это был первый в мире серийный танк с единой газотурбинной силовой установкой, которую зачастую называли «вертолетным двигателем» из-за характерного шума. Танк был оснащен и встроенной противоснарядной динамической защитой, что по тем временам было серьезным технологическим прорывом в системе защищенности. 125-мм пушка и скорость движения в 70 км/ч при массе в 44 тонны делали его очень серьезной боевой машиной. Первая партия Т-80 поступила в ГСВГ (Группа советских войск в Германии) в 20-ю танковую армию в Магдебурге на границе с ФРГ. Предполагалось, что их мощное вооружение будет достойно противостоять натовским танкам в обороне, а уникальный двигатель позволит в короткие сроки достичь берегов Ла-Манша.

«Этот танк вызвал тогда настоящий фурор и в нашей армии, и в стане потенциального противника, – рассказывает ветеран 20-й армии полковник Анатолий Островский. – Он считался особо секретным и даже во время учений оберегался от лишних глаз. В Советской армии о нем ходили легенды, Т-80 приписывались даже те достоинства и боевые качества, которых у него не было. Про недостатки тогда никто не говорил, но они были. Помимо высокого расхода топлива, которая потреблялась газотурбинной установкой и во время движения, и во время запуска двигателя, танк был слаб боковой броней, а с кормы его, как говорится, можно было взять голыми руками. Это атакующий танк, тыл которого должны были прикрывать другие боевые машины.

Американская и немецкие разведки тогда в буквальном смысле слова охотились за Т-80. И если сделать хотя бы фотоснимки танка на территории парка боевых машин в советских гарнизонах для них не представлялось возможным, то они пытались подловить новые танки на марше. Был случай, когда танковую колонну 47-й дивизии попытались засечь на полигоне близ города Хиллерслебен. Немецкая малолитражка Трабант, на которой передвигались агенты западных спецслужб, стала удирать от преследования. Но Т-80, который засняли на фотопленку, легко догнал ее по проселочной дороге и заставил остановиться. Дальше с «фотографами» занимались уже сотрудники особого отдела».

Серийные образцы Т-80, разработанного на базе танка Т-64, выпускались на трех советских оборонных предприятиях. На Кировском заводе в Ленинграде, «Омсктрансмаш» в Омске, а вот танк Т-80УД с дизельным двигателем – на заводе им. Малышева в Харькове. Именно большая часть танков с «харьковской пропиской» достались после 1991 года Украине. На их основе создали тот самый танк «Оплот», который так и не стал основным боевым танком и не появился на вооружении ВСУ. А вот стоявшие десятилетиями на консервации Т-80, сейчас извлекли из «бабушкиного сундука» и спешно бросили в бой – на Донбасс. Как вещает Петр Порошенко, концерн «Укроборонпром» подготовил партию этих танков для Высокомобильных десантных войск Украины. Не уточнив при этом, имеется ли возможность десантирования этих танков парашютным способом или самолетным перемещением.

«Украина сейчас «лепит колобка, наметя муки по сусекам», – считает директор Центра анализа стратегий и технологий , соавтор книги «Танки августа» Руслан Пухов . – Танки Т-80, которые давно были сняты с вооружения и годами стояли под открытым небом, вновь оказались востребованы. Теоретически они еще могут ездить и стрелять, тем более, что какой-то технологический процесс восстановления этих танков на харьковском заводе все-таки был произведен. Но это уже не полноценная боевая единица, огрехи длительного простоя могут выползти как в ходовой части, так и в системе вооружений. Опять же никто не отменял такой физический принцип, как старение металла. Опять же стоит вспомнить, что Т-80 был переходной моделью от Т-64 к Т-72 и имел ряд недоработок, которые были устранены уже в последующих модификациях и модернизациях. На сегодняшний день Т-80У по-прежнему является одним из трех основных боевых танков российской армии. Это уже совершенно новый танк, который даже внешне сильно отличается от своего «прародителя» советских времен. На нем установлена современная система управления огнем с дублированием от командира и обновленный двигатель. Заметно улучшены характеристики защиты, в том числе динамической. При этом преимущества по некоторым показателям выше у танков Т-72, Т-90 и перспективной «Арматы», что, впрочем, не умаляет достоинств обновленной «восьмидесятки».

В украинском варианте Т-80 выглядят сильно «бледнее» по всем боевым характеристикам. При наличии мощной 125-мм пушки, у него достаточно слабый дизельный двигатель. Система активной динамической защиты устаревшая, а пассивная защита бортов и кормы оставляет желать лучшего – это банальные наварные решетки, способные обеспечить защиту от простого гранатомета, но не от противотанковых ракетных комплексов. А это значит, что бойцы ДНР/ЛНР будут с легкостью их жечь. Да и численный состав этих танков, отправляемых сейчас на Донбасс крайне невелик – по одной танковой роте на бригаду, да и то в составе десантных войск. Это 20–30 танков, по сути, штат танкового полка мирного времени. Особой погоды на фронте они точно не сделают».

Достоинства украинского танка Т-80, так приукрашенного президентом Порошенко, а потом почему-то названного «летающим», которое больше подходит для танка с газотурбинным двигателем, весьма скромны. Наверно это понимают и в самом министерстве обороны Украины, где еще остались кадры танкистов советских времен. Не случайно на соревнования танкистов в Германию, которые можно рассматривать как некое подобие международных соревнований «Танковый биатлон», проводимых в России, Киев отправил туда старые, но надежные танки Т-64. Ни Т-80, ни практически несуществующий «Оплот» там представить так и не решились. Впрочем, украинским танкистам и на такой технике побед добиться не удалось – они заняли пятое из шести мест, опередив лишь поляков, которые, видимо, выступали на легендарном Т-34 «Рудый», снимавшемся в известном польском кинофильме «Четыре танкиста и собака».

Прислушаемся и к восторженному тону знатного «миротворца» Порошенко по поводу отправки танков Т-80, которых он называет «красавцами», на Донбасс. Человек, который еще буквально на днях в очередной раз громогласно заявлял, что силовая акция на юго-востоке страны будет прекращена, о чем нашептывал потом на ушко немецкого канцлера Меркель, отправляет тяжелую технику не в полевые лагеря или на учения, а на передовую. Само слово «передовая», даже для людей далеких от военной тактики, означает в этом случае лишь участие в боевых действиях. И «красавчики Порошенко» будут огнем тяжелых орудий крошить мирных жителей его страны. Если их сразу не пожгут защитники Донбасса.