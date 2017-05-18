Скончался Крис Корнелл

Американский музыкант, вокалист группы Soundgarden Крис Корнелл умер в США на 53-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя музыканта Брайана Бамбери.

По его словам, смерть гитариста стала «внезапной и неожиданной» и шокировала его семью. Причины и обстоятельства случившегося представитель артиста не уточнил. Известно лишь, что Корнелл скончался в ночь на 18 мая в Детройте, где Soundgarden за день до этого давала концерт. Бамбери отметил, что семья Корнелла «будет в тесном контакте работать с медицинским экспертом, чтобы определить причину» его смерти.

Корнелл основал группу Soundgarden в 1984 году. Она стала одним из наиболее известных музыкальных коллективов того времени наряду с Nirvana и Alice in Chains. В 1994 году альбом Superunknown сделал Soundgarden лидером чарта Billboard. После распада Soundgarden Корнелл стал фронтменом в группе Audioslave. Параллельно он занимался и сольной карьерой.

В 2010 году было объявлено о воссоединении Soundgarden. В феврале 2017-го группа сообщила о начале тура по Северной Америке.